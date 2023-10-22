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    «Барыс» победил «Куньлунь» в серии буллитов

    «Куньлунь» — «Барыс»: счет матча 2:3 бул, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар
    Завершился матч регулярного чемпионата между «Куньлунем» и «Барысом». Победу по буллитам одержали хоккеисты из Казахстана. Основное время завершилось со счетом 2:2.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    По ходу встречи «Барыс» дважды выходил вперед в счете, но в обоих случаях хозяевам удалось отыгрываться.

    Шайбы в составе «Куньлуня» забрасывали Нолан Мойл и Девин Брассо.

    За «Барыс» забивали Давид Скленичка и Михаил Рахманов, а решающий буллит исполнил Максим Мусоров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь РС» (Пекин) — «Барыс» (Астана) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Скленичка — 1 (Рахманов, Борисевич), 7:32 — 0:1. Мойл — 1, 22:53 — 1:1. Рахманов — 1 (мен.), 24:37 — 1:2. Броссо — 1 (Меркли, Мойл), 53:42 — 2:2Вратари: Смит — ПаскуалеБроски: 22 (5+7+9+1) — 34 (11+11+7+5)Штраф: 6 — 4

    «Барыс» остался на предпоследнем месте на «Востоке» с 20 очками. «Куньлунь» занимает аналогичную позицию, но на «Западе» с 17 баллами.

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