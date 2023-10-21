Овечкин: Нужно найти способ забить гол

Капитаннедоволен игрой команды на старте нынешнего сезона НХЛ.

«Что я должен сделать, чтобы играть лучше? Думаю, найти способ забить. Очевидно, мы испытываем сложности прямо сейчас.

Все зависит от нас. Мы знаем систему игры. Мы, игроки, должны создавать моменты. Особенно в зоне атаки, протаскивать шайбу сквозь нейтральную зону.

Я недоволен своей игрой. Вы можете заметить такое же настроение у многих в команде. Иногда мы играем хорошо, но чаще всего не очень», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Ранее форвард прокомментировал отсутствие бросков по воротам в 2-х матчах подряд.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Монреалем» 22-го октября.