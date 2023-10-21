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    Овечкин: Нужно найти способ забить гол

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин недоволен игрой команды на старте нынешнего сезона НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Что я должен сделать, чтобы играть лучше? Думаю, найти способ забить. Очевидно, мы испытываем сложности прямо сейчас.

    Все зависит от нас. Мы знаем систему игры. Мы, игроки, должны создавать моменты. Особенно в зоне атаки, протаскивать шайбу сквозь нейтральную зону.

    Я недоволен своей игрой. Вы можете заметить такое же настроение у многих в команде. Иногда мы играем хорошо, но чаще всего не очень», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

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