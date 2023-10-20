НХЛ.«Тампа» одолела «Ванкувер», «Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу», «Колорадо» всухую обыграл «Чикаго»

«Баффало» — «Калгари» 3:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Калгари» — 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) Голы: Юбердо — 2 (Линдхольм, Андерссон), 0:49 — 0:1. Э. Джонсон — 1 (Далин, Окпосо), 6:06 — 1:1. Дуэр — 1 (Грир, Шарангович), 10:15 — 1:2. Томпсон — 1 (бол., Козенс, Далин), 14:28 — 2:2. Коулмэн — 1 (Коронато, Джилберт), 41:52 — 2:3. Петерка — 2 (Козенс, Йокихарью), 43:14 — 3:3. Ружичка — 2 (Кадри, Дюбе), 44:35 — 3:4Вратари: Леви — ВладаржШтраф: 12-12Броски: 27 (7+7+13) — 36 (12+11+13)

«Баффало» — «Калгари» 3:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл» 1:4

В составе проигравшей команды результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 14 из 18 бросков и был заменен после четвертого гола.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) Голы: Смит — 1 (Маккэррон, Бэрри), 11:24 — 0:1. Смит — 2, 16:22 — 0:2. О`Райлли — 2 (бол., Евангелиста, Форсберг), 23:32 — 0:3. Форсберг — 1 (бол., Бэрри, Йоси), 33:51 — 0:4. Фокс — 1 (бол., Зибанежад, Панарин), 39:18 — 1:4Вратари: Шестеркин (Куик, 33:51) — СаросШтраф: 8-8Броски: 24 (5+9+10) — 27 (8+10+9)

«Рейнджерс» потерпели второе поражение за последние три матча. «Нэшвилл», в свою очередь, одержал первую победу после двух поражений подряд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл» 1:4

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» 4:3

В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал. У «Кэнакс» форвард Андрей Кузьменко результативными действиями не отличился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) Голы: Пол — 3 (бол., Стэмкос), 11:10 — 1:0. Босер — 5 (Миллер), 20:14 — 1:1. Майерс — 1 (Петтерссон), 21:02 — 1:2. Эйссимонт — 1 (Шири, Пербикс), 35:43 — 2:2. Кучеров — 3 (Хагель, Раддиш), 36:52 — 3:2. Кучеров — 4 (бол., Пол, Пойнт), 44:42 — 4:2. Миллер — 2 (Гронек, Петтерссон), 58:11 — 4:3Вратари: Йоханссон — Демко (22:58 — 23:25)Штраф: 7-11Броски: 36 (13+18+5) — 29 (13+6+10)

«Тампа» прервала серию из трех поражений подряд. «Ванкувер», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» 4:3

«Флорида» — «Торонто» 3:1

В составе победителей голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31. Защитник Дмитрий Куликов отметился ассистом. У «Мэйпл Лифс» вратарь Илья Самсонов совершил 21 сэйв.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Торонто» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Голы: Стенлунд — 1, 17:08 — 1:0. Экман-Ларссон — 1 (Барков, Райнхарт), 19:53 — 2:0. Марнер — 1 (бол., Таварес, Нюландер), 31:52 — 2:1. Райнхарт — 4 (мен., п.в., Куликов), 59:59 — 3:1Вратари: Бобровский — Самсонов (57:50)Штраф: 10-8Броски: 24 (9+8+7) — 30 (9+14+7)

«Флорида» сравнялась с «Торонто» по очкам. Команды занимают 10-е и 11-е места в Восточной конференции соответственно.

«Флорида» — «Торонто» 3:1

«Филадельфия» — «Эдмонтон» 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Эдмонтон» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Фараби — 2 (Бринк, Санхейм), 15:50 — 1:0. Аткинсон — 2 (Типпетт), 23:54 — 2:0. Хаймэн — 2 (Сиси, Макдэвид), 35:23 — 2:1. Уокер — 1 (мен., Кутюрье), 38:29 — 3:1. Аткинсон — 3 (Типпетт, Кутюрье), 44:17 — 4:1Вратари: Харт — КэмпбеллШтраф: 4-8Броски: 32 (9+7+16) — 23 (7+12+4)

«Филадельфия» — «Эдмонтон» 4:1

«Виннипег» — «Вегас» 3:5

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одним удалением. На счету российского форварда «Джетс» Владислава Наместникова одна голевая передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Вегас» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Голы: Иафалло — 2 (Моррисси, Нидеррайтер), 1:30 — 1:0. Маршессо — 2 (бол., Стивенсон, Теодор), 17:42 — 1:1. Хауден — 1 (Стоун), 20:49 — 1:2. Мартинес — 1 (Карлссон, Коттер), 35:27 — 1:3. Перфетти — 1 (Наместников, Элерс), 36:00 — 2:3. Иафалло — 3 (бол., Шайфли, Элерс), 51:32 — 3:3. Айкел — 3 (бол., Стоун, Теодор), 55:24 — 3:4. Руа — 2 (п.в., Теодор), 58:57 — 3:5Вратари: Броссуа (58:36 — 58:57) — Томпсон (54:15 — 54:16)Штраф: 4-4Броски: 39 (12+7+20) — 27 (10+8+9)

«Виннипег» — «Вегас» 3:5

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» 3:7

Одну шайбу в составе проигравшей команды забросил российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. За «Кингз» голом отметился российский защитник Владислав Гавриков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:7 (2:4, 0:0, 1:3) Голы: Грундстрем — 2 (Даути), 2:39 — 0:1. Девар — 2 (Меррилл, Мермис), 6:21 — 1:1. Капризов — 2 (Бродин, Зуккарелло), 8:00 — 2:1. Гавриков — 2 (Кемпе, Копитар), 15:46 — 2:2. Дюбуа — 2 (Фиала), 19:02 — 2:3. Дюбуа — 3 (Фиала), 19:14 — 2:4. Мур — 4 (Калиев, Энглунд), 50:13 — 2:5. Эрикссон Эк — 4 (Юханссон, Марун), 54:38 — 3:5. Кемпе — 1 (п.в., Рой), 57:41 — 3:6. Лизотт — 1 (мен., п.в., Андерсон), 58:52 — 3:7Вратари: Флери (56:56 — 57:41, 58:08 — 58:52) — ТэлботШтраф: 0-8Броски: 32 (8+14+10) — 27 (7+11+9)

«Лос-Анджелес» вышел на третье место турнирной таблицы Западной конференции, набрав пять очков. «Миннесота» с четырьмя очками занимает восьмое место.

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» 3:7

«Сент-Луис» — «Аризона» 2:6

Нападающие «Блюз» Никита Александров и Алексей Торопченко очков не набрали, Павел Бучневич пропустил игру из-за травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Аризона» — 2:6 (0:1, 1:3, 1:2) Голы: Бьюгстад — 1 (бол., Маччелли, Вялимяки), 14:42 — 0:1. Келлер — 2 (Шмальц), 22:34 — 0:2. Врана — 1 (Сканделла, Хэйс), 27:02 — 1:2. Карконе — 1 (Дурзи), 27:44 — 1:3. Шмальц — 2 (Келлер), 33:58 — 1:4. Зукер — 1 (бол., Маччелли, Вялимяки), 42:09 — 1:5. Блэй — 1 (Врана), 43:16 — 2:5. Дурзи — 2 (бол., Кули), 56:59 — 2:6Вратари: Хофер — ИнгрэмШтраф: 8-14Броски: 26 (7+15+4) — 42 (11+15+16)

«Сент-Луис» — «Аризона» 2:6

«Анахайм» — «Даллас» 2:3

В составе проигравшей команды одной результативной передачей отметился российский защитник Павел Минтюков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Даллас» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) Голы: Терри — 1 (Зеграс, Минтюков), 4:37 — 1:0. Хинтц — 1 (бол., Павелски, Хейсканен), 30:03 — 1:1. Павелски — 2 (бол., Хейсканен, Робертсон), 38:06 — 1:2. Карлссон — 1 (Терри), 41:01 — 2:2. Хейсканен — 1 (Стил, Сегин), 46:47 — 2:3Вратари: Гибсон (8:44 — 8:50, 57:53) — ЭттингерШтраф: 10-8Броски: 29 (17+1+11) — 24 (7+12+5)

«Анахайм» — «Даллас» 2:3

«Сиэтл» — «Каролина» 7:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Каролина» — 7:4 (3:1, 1:0, 3:3) Голы: Гурд — 1 (Бураковски, Толванен), 7:16 — 1:0. Фаст — 1 (Слэвин, Стаал), 7:35 — 1:1. Шварц — 2 (бол., Ямамото, Данн), 12:18 — 2:1. Белльмар — 1 (мен., Данн), 19:22 — 3:1. Данн — 1 (бол., Бураковски, Бьоркстранд), 22:38 — 4:1. Джарвис — 3 (Ноесен), 41:08 — 4:2. Котканиеми — 2 (Ноесен, Джарвис), 45:54 — 4:3. Маккэн — 2 (Бьоркстранд, Веннберг), 51:52 — 5:3. Картье — 1 (Бенайерс, Эберле), 52:13 — 6:3. Джарвис — 4 (бол., Стаал, Нечас), 55:54 — 6:4. Бьоркстранд — 1 (п.в.), 56:51 — 7:4Вратари: Даккорд (11:59 — 12:12) — Раанта (Кочетков, 22:38, 55:19 — 55:54, 56:46 — 56:51)Штраф: 9-13Броски: 36 (14+10+12) — 36 (21+9+6)

«Сиэтл» — «Каролина» 7:4

«Колорадо» — «Чикаго» 4:0

Главным героем матча стал российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев, оформивший шат-аут. На счету россиянина 18 сейвов. Результативной передачей отметился форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Чикаго» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: О`Коннор — 2 (мен., Кольяно, Мэнсон), 11:46 — 1:0. Джохансен — 1 (бол., Лехконен, Рантанен), 18:41 — 2:0. Тэйвз — 1 (Ничушкин, Татар), 33:18 — 3:0. Маккиннон — 2 (Татар, Рантанен), 48:40 — 4:0Вратари: Георгиев — МразекШтраф: 8-6Броски: 41 (22+11+8) — 18 (8+7+3)

«Колорадо» — «Чикаго» 4:0

«Сан-Хосе» — «Бостон» 1:3

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Бостон» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Голы: Маршан — 1 (Бишер), 18:06 — 0:1. ван Римсдайк — 3 (Фредерик, Койл), 18:27 — 0:2. Пастрняк — 4 (Карло), 36:46 — 0:3. Дюклер — 1 (Гертл), 51:13 — 1:3Вратари: Кяхкенен (40:29 — 40:58, 57:01) — УльмаркШтраф: 2-6Броски: 27 (10+7+10) — 36 (17+7+12)