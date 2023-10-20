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    Браташ: Очень рад за ребят, которые себя проявляют и получают уверенность в своих силах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (5:3).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Мы, конечно, очень рады победе, как рады и любой победе. Но сегодня, может быть, ещё больше, потому что победы над такими сильными командами придают уверенность нашим ребятам. Не надо забывать, что у нас пусть и в боевых условиях продолжается становление, рост команды. Очень рад за ребят, которые себя проявляют и получают уверенность в своих силах. Это вселяет оптимизм на будущее.

    К Даниле Моисееву у нас нет претензий, он старается выполнять всё, что требуется. Думаю, сказывается то, что он не проходил с нами предсезонную подготовку, в отличие от остальных ребят. Мы надеемся и ждём, когда он наберёт лучшие кондиции. Согласен, что он способен на большее», — цитирует Браташа «Чемпионат».

    После этого матча «Лада» занимает 4-е место в таблице Востока (24 очка). «Авангард» — на 6-й позиции (22).

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