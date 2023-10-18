Россияне Демидов и Силаев в топ-10 драфта НХЛ-2024

17-летний Демидов в этом сезоне сыграл за основной СКА четыре матча. Его сверстник Силаев отметился уже 19 играми в КХЛ в текущем сезоне, забросил две шайбы, набрал 7 (2+5) очков.
Полный список по версии Sportsnet выглядит так:
1. МакКлин Селебрини, нападающий;
2. Коул Эйзерман, нападающий;
3. Иван Демидов, нападающий;
4. Беркли Каттон, нападающий;
5. Артём Левшунов, защитник;
6. Сэм Дикинсон, защитник;
7. Антон Силаев, защитник;
8. Адам Йиржичек, защитник;
9. Майкл Брандсегг-Нигард, нападающий;
10. Райдер Ричи, нападающий.