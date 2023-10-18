Россияне Демидов и Силаев в топ-10 драфта НХЛ-2024

Канадское издание Sportsnet представило свою версию рейтинга раннего драфта НХЛ-2024. В его топ-10 попали два россиянина. Это форвард петербурского СКА(3) и защитник «Торпедо НН»(7).

17-летний Демидов в этом сезоне сыграл за основной СКА четыре матча. Его сверстник Силаев отметился уже 19 играми в КХЛ в текущем сезоне, забросил две шайбы, набрал 7 (2+5) очков.

Полный список по версии Sportsnet выглядит так:

1. МакКлин Селебрини, нападающий;

2. Коул Эйзерман, нападающий;

3. Иван Демидов, нападающий;

4. Беркли Каттон, нападающий;

5. Артём Левшунов, защитник;

6. Сэм Дикинсон, защитник;

7. Антон Силаев, защитник;

8. Адам Йиржичек, защитник;

9. Майкл Брандсегг-Нигард, нападающий;

10. Райдер Ричи, нападающий.