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    Россияне Демидов и Силаев в топ-10 драфта НХЛ-2024

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ КХЛ СКА Торпедо
    Канадское издание Sportsnet представило свою версию рейтинга раннего драфта НХЛ-2024. В его топ-10 попали два россиянина. Это форвард петербурского СКА Иван Демидов (3) и защитник «Торпедо НН» Антон Силаев (7).

    Россияне Демидов и Силаев в топ-10 драфта НХЛ-2024
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    17-летний Демидов в этом сезоне сыграл за основной СКА четыре матча. Его сверстник Силаев отметился уже 19 играми в КХЛ в текущем сезоне, забросил две шайбы, набрал 7 (2+5) очков.

    Полный список по версии Sportsnet выглядит так:

    1. МакКлин Селебрини, нападающий;
    2. Коул Эйзерман, нападающий;
    3. Иван Демидов, нападающий;
    4. Беркли Каттон, нападающий;
    5. Артём Левшунов, защитник;
    6. Сэм Дикинсон, защитник;
    7. Антон Силаев, защитник;
    8. Адам Йиржичек, защитник;
    9. Майкл Брандсегг-Нигард, нападающий;
    10. Райдер Ричи, нападающий.

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