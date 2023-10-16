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    Заварухин: Не все у нас получалось в созидании, было много брака в начале

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Витязь
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против «Витязя» (3:2 ОТ).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Не все у нас получалось в созидании, было много брака в начале. Потом перестроились, немного поменяли сочетания, здорово провели третий период. 40 бросков и два гола — это маловато, будем работать над этим компонентом. Есть броски от синей линии, с углов, но мало с точек поражения, откуда идёт голевая ситуация», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

    После этого успеха у команды Николая Заварухина стало 26 очков, она идет на «Востоке» на третьей строчке. «Витязь» продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции с 10 очками.

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