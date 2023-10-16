Заварухин: Не все у нас получалось в созидании, было много брака в начале

Главный тренерподвел итог матча против(3:2 ОТ).

«Не все у нас получалось в созидании, было много брака в начале. Потом перестроились, немного поменяли сочетания, здорово провели третий период. 40 бросков и два гола — это маловато, будем работать над этим компонентом. Есть броски от синей линии, с углов, но мало с точек поражения, откуда идёт голевая ситуация», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

После этого успеха у команды Николая Заварухина стало 26 очков, она идет на «Востоке» на третьей строчке. «Витязь» продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции с 10 очками.