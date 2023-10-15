Квартальнов о поражении минского «Динамо»: В таких матчах надо набирать очко

Главный тренер минскоговысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:4).

«Опять начали с 0:2. Сделали 2:2. В таких матчах надо набирать очко, если получится — два. Но в конце игры… Значит, не заслужили. В обороне играли плохо. Было много выходов "один в ноль", "два в один". Потом перестроились. Выровняли ситуация. Но вновь получили гол.

Не было мыслей взять запрос после первого гола? Не взяли запрос. Что уже сейчас говорить? Сейчас многие эпизоды трактуется в пользу атакующей команды. Посчитали, что там ничего не было», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».

После поражения от «Салавата Юлаева» минская команда занимает 8-е место в таблице Запада с 18-ю очками в активе. В следующем матче «Динамо» встретится с «Куньлунем» 19-го октября.