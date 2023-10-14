Леонтьев: Большинство реализовали, но потом некоторая расхлябанность и матч уже перевернулся

Главный тренерпрокомментировал итог прошедшей игры с(4:3 ОТ).

«Мы неплохо начали. Повели в счете. Большинство реализовали, но потом некоторая расхлябанность и матч уже перевернулся. Во втором перерыве серьезно поговорили с ребятами. Быстрый гол и уже стало понятно, что игра пошла до гола.

В овертайме хороший розыгрыш и Булат отличным броском поразил цель. Ребята молодцы! Поздравляю с первой победой на выезде в этом сезоне! Поздравляю болельщиков. Сегодня за нас их много приехало поболеть на арене. Всех с победой», — цитирует Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».

После этого матча «Нефтехимик» занимает 11-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 10-й позиции Запада с таким же количеством набранных очков.