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    Леонтьев: Большинство реализовали, но потом некоторая расхлябанность и матч уже перевернулся

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал итог прошедшей игры с «Куньлунем» (4:3 ОТ).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Мы неплохо начали. Повели в счете. Большинство реализовали, но потом некоторая расхлябанность и матч уже перевернулся. Во втором перерыве серьезно поговорили с ребятами. Быстрый гол и уже стало понятно, что игра пошла до гола.

    В овертайме хороший розыгрыш и Булат отличным броском поразил цель. Ребята молодцы! Поздравляю с первой победой на выезде в этом сезоне! Поздравляю болельщиков. Сегодня за нас их много приехало поболеть на арене. Всех с победой», — цитирует Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 11-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 10-й позиции Запада с таким же количеством набранных очков.

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