«Сибирь» — «Металлург» Магнитогорск: счет матча 2:4, обзор голов

Магнитогорский «Металлург» подтвердил статус фаворита матча, обыграв в очередном туре регулярного чемпионата «Сибирь» со счетом 4:2.

Дубль в составе сделал Павел Акользин, еще по шайбе забросили Александр Петунин, Данила Юров.

За «Сибирь» отличились Павел Гоголев и Тимур Ахияров.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» — «Металлург» Магнитогорск 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) Голы: Гоголев — 1 (Хамидуллин, Жуков), 13:41 — 1:0. Акользин — 1, 14:12 — 1:1. Акользин — 2 (Карпов, Зернов), 23:12 — 1:2. Петунин — 1 (бол., Юров, Пресс), 34:09 — 1:3. Ахияров — 1, 53:32 — 2:3. Юров — 4 (п.в., Пресс), 58:58 — 2:4Вратари: Красоткин— НабоковБроски: 37 (9+13+15) — 28 (13+9+6)Штраф: 6 — 8

После этого матча «Металлург» остался лидером на «Востоке» с 27 очками. «Сибирь» располагается на восьмой строчке с 17 баллами.