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    Немировски: Можно только через работу исправить ситуацию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Металлург Мг
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:4).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Сложная ситуация. Неправильное решение. Хорошо забили первый гол. Потом неправильные решения с шайбой дали сопернику первый и второй голы. Все подключаются, никого нет сзади, переиграли смену. Ещё два раза уходили "в ноль": при таких моментах не знаю, как мы собираемся выигрывать. Где-то надо забивать. Много матчей проиграли. Сейчас поговорили с ребятами: можно только через работу исправить ситуацию. Самое главное: исправить ошибки к следующей встрече.

    Хоккеисты не принимают мой стиль игры? Много общаемся, говорим. Мы хотим, чтобы защитники подключались, если есть смысл, иначе должны оставаться на синей линии. Это обычный хоккейный процесс.

    Игроки не верили в свой бросок? Я думаю, да. Сложно им думать про это. Бросают в хорошем моменте, но не могут забить. А один момент в другую сторону — и гол. Они думают: так легко ведёт соперник, а мы не можем забить.

    Три центра в первом звене? Бек никогда центром не был, он чуть-чуть играл в прошлом году. Но он совсем не центр, я спрашивал его перед сезоном. В прошлом году он играл, потому что больше никого не было. А так: мы специально делали, как с Андреоффом. Чтобы облегчить игру Прохоркину, дать ему пойти на атаку. Он пока не полностью набрал форму. Ему тяжело. Из-за этого мы ставили туда Андреоффа, а сегодня поставили Михеева на его место. Чтобы Прохоркин мог больше идти в атаку. Он много идёт в атаку, и у него сил нет идти в оборону, и мы специально это закрываем.

    Егора Климовича потряхивает в завершении? Не думаю. Он очень хочет забить гол. Ему надо больше смотреть на вратаря и его действия. Сегодня получше "один в ноль" было, чем в прошлой игре. Сложно ему, очень хочется забить первый гол в КХЛ, и не получается. Когда он забьёт первую, тогда пойдёт. Много моментов — это хорошо, но надо забивать. Хорошо, что он получает момент, другие совсем не получают.

    Жуков выпал из игры? Абсолютно. Сразу из большинства убрали. Во втором голе тоже неправильно сыграл. Очень сложная игра была», — цитирует Немировски «Чемпионат».

    После этого матча «Металлург» остался лидером на «Востоке» с 27 очками. «Сибирь» располагается на восьмой строчке с 17 баллами.

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