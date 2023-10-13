«Автомобилист» — «Трактор»: счет матча 2:1, обзор голов

в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ смог одолеть челябинскийсо счетом 2:1.

На 10-й минуте Александр Севастьянов реализовал большинство и вывел хозяев вперед.

Через пять минут Альберт Яруллин смог сравнять счет с передачи Данила Юртайкина.

В конце первого периода «Автомобилист» забивает вторую шайбу, как позже оказалось победную. Автором гола стал Максим Осипов. Ему ассистировали Андрей Обидин и Василий Филяев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» — «Трактор» 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Голы: Севостьянов — 1 (бол., Голышев, Мэйсек), 9:36 — 1:0, Яруллин — 1 (Юртайкин), 14:48 — 1:1, Осипов — 1 (Обидин, Филяев), 18:20 — 2:1Вратари: Аликин — ФукалеБроски: 22 (5+12+5) — 30 (17+7+6)Штраф: 8 — 4

После этой победы «Локомотив» поднялся на третье место в Восточной конференции, у него стало 24 очка. «Трактор» идет на три позиции ниже с 20 баллами.