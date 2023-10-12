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    «Сочи» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в серии буллитов

    «Нефтехимик» — «Сочи»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Нефтехимик
    «Сочи» вырвал победу у «Нефтехимика» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    Первую шайбу забросили хозяева уже на 3-й минуте встречи. Защитник команды Артем Сериков сделал прострел вдоль ворот, а форвард Александр Дергачев сходу вогнал шайбу в девятку ворот.

    Сочинцы сумели сравнять счет уже на 37-й минуте. Нападающий команды Артем Волков получил отличную передачу от партнера и на самом пятаке переиграл голкипера соперника — 1:1.

    Спустя всего полторы минуты «Нефтехимик» вновь вышел вперед. Защитник команды Илья Хохлов поехал за ворота, прострелил на пятак, а там нападающий Энтони Камара остался совем один. Форвард отправил шайбу в пустой угол ворот — 2:1.

    Уже в 3-м периоде «Сочи» сравнял счет усилиями защитника команды Данилы Галенюка. Игрок обороны очень мощно пальнул от синей линии. У голкипера соперника не было шансов отпразить этот бросок.

    Команды довели дело до серии послематчевых буллитов, где сильнее оказался «Сочи». Победный гол на счету Михала Криштофа.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Нефтехимик» — «Сочи» 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1).
    Голы: Дергачев — 3 (Сериков, Хлыстов), 03:38 — 1:0. Волков — 2 (Гараев), 37:44 — 1:1. Камара — 3 (Хохлов, Митякин), 39:07 — 2:1. Галенюк — 2 (Криштоф, Завгородний), 45:04 — 2:2Победный буллит: Михал КриштофВратари: Долганов — БердинБроски: 29 (13+7+8+1) — 34 (7+11+15+1)Штраф: 2 — 2

    После этого матча южане занимают 4-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. «Нефтехимик» — на последней 12-й позиции Востока (12 баллов).

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