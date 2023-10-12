Пулккинен высказался об интересе со стороны «Салавата» и «Барыса»

Нападающий «Куньлуня»высказался о том, что к нему ранее проявляли интерес «Салават Юлаев» и «Барыс».

«Слухи об интересе "Салавата" и "Барыса" ко мне? Не знаю, насколько они правдивы. Слухи есть всегда. Возможно, какие-то команды действительно были заинтересованы во мне. История с Никитой Квартальновым? Здесь та же ситуация, что и с интересом от других клубов. В межсезонье много разговоров от агентов, генменеджеров, болельщиков. Это всё часть бизнеса. Сейчас я в "Куньлуне", а не в Минске.

Были ли разговоры с "Ак Барсом" после несостоявшегося обмена? Нет, после того случая с их стороны интереса ко мне не было. Тогда мы немного пообщались, были переговоры. Но переход не состоялся, и я был рад остаться в "Тракторе" до конца сезона. Мы пытались выйти в плей-офф, но не смогли этого сделать, не хватило всего одного очка. Это бизнес. Если бы "Трактор" хотел, чтобы я ушёл, я бы ушёл. Но там захотели меня оставить, поэтому я остался. Игроков обменивают везде, это нормально. В моём случае этого не произошло», — сказал Пулккинен «Чемпионату».