Браташ: Нам все же не хватило того заряда и тех сил, которые позволяли нам выгрызать очки раньше

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче с(0:3).

«Ключевыми стали моменты, когда соперник нам забил голы. Я недоволен, как можно быть довольным, если мы проиграли 0:3? Недоволен, расстроен, но буду объективен — сил у ребят оставалось всё меньше и меньше. Победная серия потребовала от ребят игры на пределы возможностей, поэтому я и боялся этой поездки — нам все же не хватило того заряда и тех сил, которые позволяли нам выгрызать очки раньше.

Снимаю шляпу перед "Адмиралом" и "Амуром", которые в таком режиме играют весь сезон — для такого графика надо иметь гораздо больше сил, чем у всех остальных!

Плохая реализация при большом количестве моментов? Да, моменты создавали хорошие и в этой игре, и в прошлой. Нехватка реализации, думаю, как раз связана с нехваткой сил и свежести. Почему не работает большинство? Не знаю! На тренировках уделяем этому время, работает над ним, но в играх не получается. Будем стараться дальше и что-то придумывать.

Расслабились после успешной серии? К каждому в голову не влезешь. Если такое есть — это плохо, но мы всегда напоминали ребятам, за счёт чего к нам приходят победы и очки. Если они решили, что мы им говорим неправду, то это огорчает. Но всё же, первой причиной поражений вижу нехватку сил», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции — 16 очков. «Лада» находится на четвертой строчке — 20 очков.

«Амур» 12 октября встретится дома с «Ак Барсом». «Лада» 14 октября сыграет на своей площадке с «Адмиралом».