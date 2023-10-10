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    Браташ: Нам все же не хватило того заряда и тех сил, которые позволяли нам выгрызать очки раньше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (0:3).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Ключевыми стали моменты, когда соперник нам забил голы. Я недоволен, как можно быть довольным, если мы проиграли 0:3? Недоволен, расстроен, но буду объективен — сил у ребят оставалось всё меньше и меньше. Победная серия потребовала от ребят игры на пределы возможностей, поэтому я и боялся этой поездки — нам все же не хватило того заряда и тех сил, которые позволяли нам выгрызать очки раньше.

    Снимаю шляпу перед "Адмиралом" и "Амуром", которые в таком режиме играют весь сезон — для такого графика надо иметь гораздо больше сил, чем у всех остальных!

    Плохая реализация при большом количестве моментов? Да, моменты создавали хорошие и в этой игре, и в прошлой. Нехватка реализации, думаю, как раз связана с нехваткой сил и свежести. Почему не работает большинство? Не знаю! На тренировках уделяем этому время, работает над ним, но в играх не получается. Будем стараться дальше и что-то придумывать.

    Расслабились после успешной серии? К каждому в голову не влезешь. Если такое есть — это плохо, но мы всегда напоминали ребятам, за счёт чего к нам приходят победы и очки. Если они решили, что мы им говорим неправду, то это огорчает. Но всё же, первой причиной поражений вижу нехватку сил», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

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    • «Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции — 16 очков. «Лада» находится на четвертой строчке — 20 очков.

    «Амур» 12 октября встретится дома с «Ак Барсом». «Лада» 14 октября сыграет на своей площадке с «Адмиралом».

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