Билялетдинов: Ребята работали, выполняли игровое задание и решили свою задачу

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:0).

«Команда провела игру, я считаю, хорошо. Мы добились результата, ребята работали, выполняли игровое задание и решили свою задачу здесь.

Голы в первом периоде? Если есть возможность забивать, мы должны — ребята могут это делать. Хорошо, что забили, у нас было хорошее преимущество», — цитирует Билялетдинова пресс-служба лиги.

«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 24 очка. «Адмирал» находится на 11-й строчке — 12 очков.

«Ак Барс» 12 октября встретится на выезде с «Амуром», а «Адмирал» 14 октября сыграет с «Ладой».