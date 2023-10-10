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    Билялетдинов: Ребята работали, выполняли игровое задание и решили свою задачу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Команда провела игру, я считаю, хорошо. Мы добились результата, ребята работали, выполняли игровое задание и решили свою задачу здесь.

    Голы в первом периоде? Если есть возможность забивать, мы должны — ребята могут это делать. Хорошо, что забили, у нас было хорошее преимущество», — цитирует Билялетдинова пресс-служба лиги.

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    • «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 24 очка. «Адмирал» находится на 11-й строчке — 12 очков.

    «Ак Барс» 12 октября встретится на выезде с «Амуром», а «Адмирал» 14 октября сыграет с «Ладой».

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