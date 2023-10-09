«Спартак» — «Витязь»: счет матча 5:1, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
На дубль Павла Порядина и голы Ивана Морозова, Романа Рукавишникова и Шэйна Принса гости ответили точным броском престижа Дерека Барака.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Голы: Порядин — 7 (Голдобин, Морозов), 27:53 — 1:0. Порядин — 8 (бол., Голдобин, Чайковски), 38:30 — 2:0. Барак — 2 (Кара, Яремчук), 44:56 — 2:1. Морозов — 5 (бол., Голдобин), 51:22 — 3:1. Рукавишников — 1 (бол., Голдобин, Кин), 54:13 — 4:1. Принс — 7 (мен., Зайцев), 56:22 — 5:1Вратари: Рибар — ДорожкоШтраф: 10 — 13Броски: 42 (14+15+13) — 29 (9+8+12)
«Спартак» (22 очка) поднялся на третье место Западной конференции. «Витязь» (9) идет последним на «Западе».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 11 октября.