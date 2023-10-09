Кучеров — в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ

Никита Кучеров Фото: globallookpress.com
Данный рейтинг составлялся аналитиками, ведущими эфира и экспертами.
Первое место в рейтинге занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте находится форвард «Колорадо» Натан Макиннон, на третьем — Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».
В топ-5 входят защитник «Колорадо» Кейл Макар и нападающий «Бостон Брюиз» Давид Пастрняк.
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Кучеров провел 644 матча, в которых записал в свой актив 276 голов и 453 результативные передачи.