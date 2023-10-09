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    Кучеров — в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял восьмое место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Данный рейтинг составлялся аналитиками, ведущими эфира и экспертами.

    Первое место в рейтинге занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте находится форвард «Колорадо» Натан Макиннон, на третьем — Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».

    В топ-5 входят защитник «Колорадо» Кейл Макар и нападающий «Бостон Брюиз» Давид Пастрняк.

    Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Кучеров провел 644 матча, в которых записал в свой актив 276 голов и 453 результативные передачи.

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