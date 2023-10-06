Заварухин: Общая тяжелая командная победа

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с(4:0).

«Потрясающая хоккейная атмосфера на стадионе. Очень приятно играть в такой атмосфере. Знали, что первые 10 минут соперник будет играть активно, соперник погонит вперед команду. Где-то справлялись с этими моментами и выходами из-под прессинга. Где-то за нами подчищал Галкин. Здорово, что помог команде, сыграли на ноль. Немножко остудили команду, контратака хорошая: забили гол, повели. Играли по счёту. 23 блокированных броска — это здорово, команда пласталась. Игра в меньшинстве помогла нам сегодня выиграть. Общая тяжелая командная победа.

Гол Ли нелогичным получился? Там контратака получилась. Просили ребят сыграть строго в средней зоне. Знали, что соперник будет прессинговать. Может где-то потеря была со стороны соперника. Исполнили ребята два в один, хороший момент.

Отзеркалили первый матч в Новосибирске? Я на собрании перед встречей говорил, что надо лучшее взять из той игры, забыть, что будет тяжёлая игра. В этой игре тоже много оборонялись, но ребята трудились и заслужили эту победу.

Да Коста зарядил по клюшкам на лавке? Мы штрафуем за это, если он по клюшкам зарядил. Спасибо, что подсказали (смеётся). Я видел этот момент, разберёмся. Это эмоции, их надо держать в себе. У нас — у тренерского штаба — тоже есть эмоции. Я тоже могу не сдержать эмоции, надо управлять ими.

Когда ждать Валка? Пока обследование. Пока не могу ответить на этот вопрос. Будет видно, когда мы вернёмся домой через две игры. Джесси Блэкер пока катается без шайбы. Думаю, в ближайшее время больше никого не будет. Есть ребята, которые на сегодня есть и здорово выполняют свою работу», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

«Сибирь» потерпела третье поражение кряду. «Автомобилист» одержал третью победу подряд.