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    Браташ: Результат, конечно, не порадовал, но законы хоккея никто не отменял

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался относительно матча против «Адмирала» (1:2).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Хорошая, содержательная игра. С хорошим созиданием от обеих команды, много моментов было. Мы создали много, одна из лучших игр в этом плане, в плане создания и игры с шайбой.

    Результат, конечно, не порадовал, но законы хоккея никто не отменял. В решающий момент нам двое нападающих привезли удаления в чужой зоне. Одно дело, когда ты ценой удаления спасаешь команду, совсем другое — если ты фолишь в чужой зоне. За второй такой фол нас наказали.

    К сожалению, сегодня прервалась наша серия с набранными очками. На самом деле, мы об этой серии не думали. Идём от игры к игре, готовимся к каждому матчу, всегда задача — победить», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ.

    «Лада» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 20 очков. «Адмирал» находится на девятой строчке — 12 очков.

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