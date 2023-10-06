Браташ: Результат, конечно, не порадовал, но законы хоккея никто не отменял

Главный тренервысказался относительно матча против(1:2).

«Хорошая, содержательная игра. С хорошим созиданием от обеих команды, много моментов было. Мы создали много, одна из лучших игр в этом плане, в плане создания и игры с шайбой.

Результат, конечно, не порадовал, но законы хоккея никто не отменял. В решающий момент нам двое нападающих привезли удаления в чужой зоне. Одно дело, когда ты ценой удаления спасаешь команду, совсем другое — если ты фолишь в чужой зоне. За второй такой фол нас наказали.

К сожалению, сегодня прервалась наша серия с набранными очками. На самом деле, мы об этой серии не думали. Идём от игры к игре, готовимся к каждому матчу, всегда задача — победить», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ.

«Лада» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 20 очков. «Адмирал» находится на девятой строчке — 12 очков.