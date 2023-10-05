Игнатьев о поражении «Куньлуня»: Уже не первую игру начинаем со счета 0:2

Главный тренеррассказал о причинах неудачного старта команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

4-го октября команда уступила «Витязю» (1:2), пропустив все 2 гола в 1-м периоде.

«Хотел сказать, что первый период нам вообще не удался. Опять начали игру со счёта 0:2, это уже какая-то наша болезнь, что ли. Уже не первую игру с этого счёта начинаем.

Соперник был поактивнее, а мы проспали весь первый период. А потом весь второй и третий период была игра в догонялки. Для нас всё кончилось плохо, потому что догнать мы не смогли. Потратили много сил, догонять всегда гораздо сложнее, чем наоборот. Сил потратили много, коэффициент полезного действия — на табло.

Я не думаю, что для того, чтобы убрать проблему неудачных стартов, нам нужно поменять что-то на разминке или раскатке. Каждому из нас, подчёркиваю это, каждому из нас нужно поменять в голове, что игра начинается в тот самый момент, когда судья в первом периоде вбрасывает шайбу.

Мы четвёртую игру подряд начинаем с 0:2. И в каждой игре героически пытаемся отыграться. С Омском довели до овертайма, с московскими динамовцами не получилось, например.

Знали, что у соперника поменялся главный тренер. При назначении нового специалиста всегда присутствует эмоциональный подъём у игроков, но не это стало главной причиной такого результата игры.

Не могу ответить на вопрос, почему команда стала меньше бросать. Как говорил Портос — дерусь, потому что дерусь. Мы бросаем меньше, потому что стали меньше бросать. Неудачное начало? Главное, чтобы финиш был хороший», — цитирует Игнатьева сайт КХЛ.

После поражения от «Витязя» (1:2) «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Запада (13 очков). В следующем матче «драконы» сыграют с 5-го октября с «Торпедо» в 19:30 мск.