ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»Хроники пикирующего «Спартака». Динамовцы взяли реванш, разгромив красно-белых
  • 00:02
    • «Ньюкасл» неожиданно обыграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Торреса обеспечил «Барселоне» победу в матче ЛЧ с «Порту»
  • 23:55
    • «Боруссия» и «Милан» сыграли без забитых голов
  • 23:54
    • «Лейпциг» не смог удержать ничью против «Манчестер Сити»
  • 21:53
    • Дубль Мораты обеспечил «Атлетико» победу в матче ЛЧ с «Фейеноордом»
    Все новости спорта

    «Это странно». Уил — о перекрестном плей-офф в КХЛ со второго раунда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о нововведении в плей-офф КХЛ, в котором команды Востока и Запада со 2-го раунда будут играть между собой.

    Джордан Уил
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Уил

    «Может ли перекрёстный плей-офф стать преимуществом для "Динамо"? Я даже не знаю, какой там принцип. В первом раунде играем против команды из своей конференции, а во втором точно будет противоположная? Это странно.

    Но что, если попадётся "Адмирал"? Придётся лететь весь путь из Москвы до Владивостока? Даже не знаю, нравится ли мне это. Что ж, лигу хотят сделать интереснее. Не знаю, поможет ли это или навредит, время покажет», — сказал Уил Чемпионату.

  • Сбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • КХЛ 2023/24: обзор четвертой игровой недели
  • 02/10/2023

    • «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе. Уил провел 14 матчей в нынешнем сезоне и набрал 17 (7+10) очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пражская «Славия» уверенно переиграет «Шериф»
  • «Славия» Прага — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Марсель» обыграет «Брайтон» и прервет неудачную серию?
  • «Марсель» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Ливерпуль» и «Унион Сент-Жиллуаз» забьют друг другу
  • «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хеккен — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие