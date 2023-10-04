«Это странно». Уил — о перекрестном плей-офф в КХЛ со второго раунда

Нападающий московскоговысказался о нововведении в плей-офф КХЛ, в котором команды Востока и Запада со 2-го раунда будут играть между собой.

«Может ли перекрёстный плей-офф стать преимуществом для "Динамо"? Я даже не знаю, какой там принцип. В первом раунде играем против команды из своей конференции, а во втором точно будет противоположная? Это странно.

Но что, если попадётся "Адмирал"? Придётся лететь весь путь из Москвы до Владивостока? Даже не знаю, нравится ли мне это. Что ж, лигу хотят сделать интереснее. Не знаю, поможет ли это или навредит, время покажет», — сказал Уил Чемпионату.

«Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе. Уил провел 14 матчей в нынешнем сезоне и набрал 17 (7+10) очков.