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    Немировски высказался о поражении своей команды в матче со «Спартаком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Спартак
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:5).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Кроме счёта сегодня было много позитивных моментов — мы начали играть чуть быстрее в атаке, чем обычно. Ненужные ошибки в нашей зоне преследуют нас. Надо работать, скоро очень важная игра дома.

    После второй шайбы было ощущение, что сможем развить инициативу? В третьей шайбе — в нашей зоне неправильно сыграли. Мы над этим много работали, но не все до конца поняли это, что там надо было делать. Не сильный бросок, но рикошет от нашего защитника. Неудачный момент.

    Сегодня было много удалений, почему такие проблемы с дисциплиной? Удаления очень мешают нам сыграть "пять на пять". Так бывает в последнее время.

    Прохоркин уже месяц в "Сибири", устраивает ли его игра? Да, полностью устраивает. Он принял капитанскую роль. Видно, что каждую игру он добавляет, много бьётся», — цитирует Немировски сайт «Сибири».

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    • После этого матча новосибирская команда занимает 5-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. В следующем матче «Сибирь» встретится 6-го октября с «Автомобилистом».

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