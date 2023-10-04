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    «Спартак» разгромил дома «Сибирь»

    «Спартак» — «Сибирь»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Сибирь
    Московский «Спартак» одержал победу над «Сибирью» в регулярном первенстве КХЛ со счетом 5:2, полностью контролируя ход игры.

    Никита Голдобин
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    Никита Голдобин

    За «красно-белых» отличились Никита Голдобин (дубль), Иван Морозов, Максим Цыплаков, Михал Чайковски. В составе гостей шайбы забрасывали Владимир Бутузов и Тейлор Бек.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» — «Сибирь» 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
    Голы: Голдобин — 1 (бол., Морозов, Чайковски), 2:34 — 1:0, Бутузов (бол., Бек, Жуков), 34:21 — 1:1, Голдобин — 2 (Порядин, Зайцев), 39:30 — 2:1, Бек — 1 (Прохоркин, Андреофф), 40:15 — 2:2, Морозов — 1 (Савиков, Вишневский), 43:27 — 3:2, Цыплаков — 1 (Локтионов, Савиков), 55:23 — 4:2, Чайковски — 1 (бол., Голдобин, Лактионов), 59:28 — 5:2Вратари: Кареев — КостинБроски: 35 (13+8+14) — 24 (5+9+10)Штраф: 6 — 10

    Следующий матч «Спартак» проведет в гостях против «Куньлуня», а «Сибирь» примет дома «Автомобилист»

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