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    Ротенберг объяснил, почему СКА проиграл ХК «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Сочи КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Сочи» (4:5) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Непростая игра после перелетов на Дальний Восток. Всегда требуется время, чтобы восстановить все силы.

    Не хватило свежести реализовать свои моменты, которых было достаточно. Будем работать над реализацией.

    Конечно, нужно отметить игру вратаря "Сочи". Они отлично играют, такой хоккей нам нужен. В лиге появляются новые команды, которые показывают яркий хоккей.

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    • Хочу поблагодарить всю команду за третий период: не сдавались, проявили характер, забили хорошие голы, наконец-то отличились "шесть на пять".

    Будем работать дальше, улучшать нашу игру, у нас все только начинается», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

    СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» находится на четвертой строчке.

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