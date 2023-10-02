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    «Локомотив» был сильнее «Спартака»

    «Спартак» — «Локомотив»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Локомотив
    Ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил на выезде московский «Спартак» со счетом 4:2.

    Тренер гостей Игорь Никитин
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    Тренер гостей Игорь Никитин

    Шайбы в составе «красно-белых» забрасывали Джоуи Кин и Шейн Принс. За команду Игоря Никитина отличились Андрей Сергеев, Артур Каюмов, Георгий Иванов, Сергей Андронов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» — «Локомотив» 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
    Голы: Кин — 1 (Порядин, Морозов), 4:18 — 1:0, Сергеев -1 (Лихачев, Андронов), 35:52 — 1:1, Каюмов -1 (Березкин, Елесин), 51:11 — 1:2, Иванов -1 (Лихачев, Тесанов), 54:56 — 1:3, Принс -1 (Вишневский), 59:50 — 2:4, Андронов -1 (п.в.), 59:54Вратари: Сковронский — ИсаевБроски: 27 (10+6+11) — 33 (6+17+10)Штраф: 4 — 10

    В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сибирью» дома, а «Локомотив» поедет в гости к московскому «Динамо».

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