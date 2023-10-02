«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 2:4, обзор голов

Ярославскийв матче регулярного чемпионата КХЛ победил на выезде московскийсо счетом 4:2.

Шайбы в составе «красно-белых» забрасывали Джоуи Кин и Шейн Принс. За команду Игоря Никитина отличились Андрей Сергеев, Артур Каюмов, Георгий Иванов, Сергей Андронов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» — «Локомотив» 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) Голы: Кин — 1 (Порядин, Морозов), 4:18 — 1:0, Сергеев -1 (Лихачев, Андронов), 35:52 — 1:1, Каюмов -1 (Березкин, Елесин), 51:11 — 1:2, Иванов -1 (Лихачев, Тесанов), 54:56 — 1:3, Принс -1 (Вишневский), 59:50 — 2:4, Андронов -1 (п.в.), 59:54Вратари: Сковронский — ИсаевБроски: 27 (10+6+11) — 33 (6+17+10)Штраф: 4 — 10

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сибирью» дома, а «Локомотив» поедет в гости к московскому «Динамо».