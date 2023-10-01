Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начинать против "Ак Барса" с 0:2 — сложный момент. Хотелось бы отметить игру соперников как в обороне, так и в атаке. Они реализовали то, что создали, очень самоотверженная оборона, было достаточно блокированных бросков. К сожалению, у нас не нашлось аргументов пробить эту оборону, есть претензии к лидерам атаки, однозначно. От них ждём более содержательной игры, чтобы они были более нацелены на ворота. И хотелось бы "отметить" наше большинство — практически без серьёзных моментов, "пять на три" без единого броска в створ — это ни в какие ворота не лезет. Над большинством работаем постоянно, но "Ак Барс" перекрыл все линии бросков. Нам нужен был трудовой гол с пятака, но соперники лучше действовали в этом компоненте.

Замена вратаря в первом периоде? Два броска — два гола, наверное, это о чём-то говорит. Надо было как-то встряхивать команду, Бобков вышел только на первый матч после травмы, он сражался, молодец, вытаскивал. Ему нужно время, чтобы набрать игровую форму.

У нас уже третий матч на выезде, у "Ак Барса" был запас, лишний день на восстановление. Не могу этим оправдать игру нашей команды, хотя она мне моментами импонировала. Надломили пропущенные голы. Характер команды и стержень ещё выковываются. Коллектив — абсолютно новый, ребята пришли из разных клубов, мы должны понимать, кто на что способен, а игроки понимать, что от них требуется. Нам нужна неуступчивость в характере, но пока присутствует потеря уверенности.», — цитирует Мартемьянова пресс-служба лиги.

«Ак Барс» продолжает занимать второе место на «Востоке» с 17 очками. «Амур» идет на девятой позиции с 11 баллами.