Кокорев о победе «Сочи»: Пытались не дать играть «Торпедо» с шайбой

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(5:2).

«Играли против очень хорошей команды, которая очень быстро уходит в контратаку. Мы выполнили задание, хорошо сыграл вратарь. Хотелось бы выделить всю команду, мы бились в каждом отрезке, выполняли задание, поэтому пришла победа.

Однозначно, матч с ЦСКА был для нас приличной встряской. Не ожидали, что так сыграем тот матч. Настраивались, но не получилось. После того матча долго разговаривали, выясняли и сегодня сыграли хорошо.

Ключевые моменты, что мы играли по заданию, не давали сопернику раскатиться. Знали, что это мастеровитая команда, которая любит играть с шайбой. Пытались не дать ей играть с шайбой. Забили хорошие голы за счёт контратак, индивидуальных действий.

Пока у нас задача одна — выигрывать каждый матч. А там будет видно», — передаёт слова Кокорева Чемпионат.

После победы над «Торпедо» «Сочи» занимает 5-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе. В следующем матче южане встретятся 2-го октября со СКА.