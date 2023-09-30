1-й таймТоттенхэм — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах и Вирджил Ван Дейк«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 19:58
    • ПСЖ и «Клермон» так и не смогли открыть счет в матче Лиги 1
  • 19:07
    • «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Вулверхэмптону»
  • 19:07
    • «Арсенал» всухую разгромил «Борнмут» в матче АПЛ
  • 19:03
    • «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в АПЛ
  • 18:36
    • «Краснодар» на выезде обыграл «Рубин»
    Все новости спорта

    Кокорев о победе «Сочи»: Пытались не дать играть «Торпедо» с шайбой

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Сочи
    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (5:2).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Играли против очень хорошей команды, которая очень быстро уходит в контратаку. Мы выполнили задание, хорошо сыграл вратарь. Хотелось бы выделить всю команду, мы бились в каждом отрезке, выполняли задание, поэтому пришла победа.

    Однозначно, матч с ЦСКА был для нас приличной встряской. Не ожидали, что так сыграем тот матч. Настраивались, но не получилось. После того матча долго разговаривали, выясняли и сегодня сыграли хорошо.

    Ключевые моменты, что мы играли по заданию, не давали сопернику раскатиться. Знали, что это мастеровитая команда, которая любит играть с шайбой. Пытались не дать ей играть с шайбой. Забили хорошие голы за счёт контратак, индивидуальных действий.

    Пока у нас задача одна — выигрывать каждый матч. А там будет видно», — передаёт слова Кокорева Чемпионат.

  • Удачный дебют Сетдикова позволил «Нефтехимику» уйти со дна на Востоке
  • Обзор матча регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Амур»
  • 27/09/2023

    • После победы над «Торпедо» «Сочи» занимает 5-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе. В следующем матче южане встретятся 2-го октября со СКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» воспользуется проблемами «Марселя»?
  • «Монако» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Мурат Гассиев пройти Отто Валлина?
  • Гассиев — Валлин. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Кого баскское дерби выведет в топ-4?
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Гассиев — Валлин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие