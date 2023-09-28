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    Агент Бабаев: Жафяров будет терпеть и ждать своего шанса в «Ак Барсе»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Агент нападающего «Ак Барса» Дамира Жафярова Шуми Бабаев заявил, что форварда не устраивает количество игрового времени в нынешнем сезоне КХЛ.

    Дамир Жафяров
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    Дамир Жафяров

    «Дамир пока не играет в свой хоккей и получает мало игрового времени, поэтому говорить о том, что у него не клеится игра, не считаю правильным. Его используют по-другому, но это дело тренерского штаба команды.

    Был ли разговор про обмен? Мы с Дамиром постоянно общаемся, конечно, ему не нравится то, что происходит, но хоккеист все понимает и сам от себя требует большего.

    Он говорит, что будет терпеть и ждать своего шанса. Жалоб нет ни со стороны игрока, ни со стороны клуба», — сказал Бабаев Чемпионату.

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    • Жафяров забил только один гол в 8-и матчах нынешнего сезона КХЛ за «Ак Барс». В матче с «Салаватом Юлаевым» форвард по ходу 2-го периода перестал появляться на площадке.

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