Агент Бабаев: Жафяров будет терпеть и ждать своего шанса в «Ак Барсе»

Агент нападающегозаявил, что форварда не устраивает количество игрового времени в нынешнем сезоне КХЛ.

«Дамир пока не играет в свой хоккей и получает мало игрового времени, поэтому говорить о том, что у него не клеится игра, не считаю правильным. Его используют по-другому, но это дело тренерского штаба команды.

Был ли разговор про обмен? Мы с Дамиром постоянно общаемся, конечно, ему не нравится то, что происходит, но хоккеист все понимает и сам от себя требует большего.

Он говорит, что будет терпеть и ждать своего шанса. Жалоб нет ни со стороны игрока, ни со стороны клуба», — сказал Бабаев Чемпионату.

Жафяров забил только один гол в 8-и матчах нынешнего сезона КХЛ за «Ак Барс». В матче с «Салаватом Юлаевым» форвард по ходу 2-го периода перестал появляться на площадке.