ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемEA Sports FC 24: топ-10 футболистов, рейтинг которых явно недооценен
  • 14:17
    • Марио Фернандес: ЦСКА не захотел платить моему агенту, а ведь это не такие большие деньги
  • 13:50
    • «Барселону» обвинили во взяточничестве. Клуб могут исключить из Ла Лиги и еврокубков
  • 13:49
    • Судейская бригада Иванова обслужит матч 10-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит»
  • 13:32
    • Кержаков и Караваев могут пропустить матч с «Оренбургом»
  • 13:16
    • «Урал» проведет товарищеский матч против сборной клубов чемпионата Беларуси
    Все новости спорта

    «Это круто, когда такой человек говорит такое о тебе». Макдэвид — о словах Кросби

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Питтсбург Пингвинз
    Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал слова форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби о том, что капитан «нефтяников» способен набрать 170 очков за регулярный чемпионат НХЛ.

    Коннор Макдэвид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коннор Макдэвид

    «Это круто, когда такой человек говорит такое о тебе, но цифры на данный момент не имеют значения.

    Очевидно, что мы хотим быть результативными, но мы хотим и побеждать в матчах. Это самое главное», — сказал Макдэвид Sportsnet.

  • Какие звезды НХЛ все еще доступны для обмена в начале сентября?
  • Эти игроки способны сделать разницу почти в любом топ-клубе НХЛ
  • 01/09/2023

    • Напомним, что в прошлом сезоне форвард провел 82 матча в регулярке НХЛ и набрал 153 (64+89) очков, а в плей-офф Макдэвид забросил 8 шайб и сделал 12 ассистов за 12 встреч.

    «Эдмонтон» вылетел во 2-м раунде плей-офф НХЛ от «Вегаса» (2:4 в серии).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» выиграть на поле «Осасуны»?
  • «Осасуна — Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Рома» проиграет на поле «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • Химчане быстро разберутся с представителем Медиалиги
  • 2DROTS — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч 2DROTS — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.63
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие