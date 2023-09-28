«Это круто, когда такой человек говорит такое о тебе». Макдэвид — о словах Кросби

Нападающийпрокомментировал слова форвардао том, что капитан «нефтяников» способен набрать 170 очков за регулярный чемпионат НХЛ.

«Это круто, когда такой человек говорит такое о тебе, но цифры на данный момент не имеют значения.

Очевидно, что мы хотим быть результативными, но мы хотим и побеждать в матчах. Это самое главное», — сказал Макдэвид Sportsnet.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард провел 82 матча в регулярке НХЛ и набрал 153 (64+89) очков, а в плей-офф Макдэвид забросил 8 шайб и сделал 12 ассистов за 12 встреч.

«Эдмонтон» вылетел во 2-м раунде плей-офф НХЛ от «Вегаса» (2:4 в серии).