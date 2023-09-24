Кросби: Я не ожидал, что Макдэвид достигнет 150 очков

Нападающийвысказался о высокой результативности форвардав прошлом сезоне НХЛ.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 капитан «нефтяников» набрал 153 (64+89) очков в 82-х матчах.

«Я не ожидал, что Макдэвид достигнет 150 очков, но он нашел способ подняться на эту высоту. Не думаю, что теперь по части цифр для него есть что-то недоступное.

170 очков? Он снова найдет варианты, как стать еще лучше. Поэтому я бы против него не ставил», — сказал Кросби NHL.com.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» дошел до 2-го раунда плей-офф НХЛ, в котором проиграл «Вегасу» со счетом 2:4 в серии.