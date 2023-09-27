ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен Диаш и Джон СтоунзСтоунз, Диаш, Ким Мин Чжэ и еще семь лучших центральных защитников мира
  • 18:02
    • «СКА» одержал четвертую победу подряд
  • 17:07
    • Шевченко победил ван де Зандсхулпа на старте турнира в Астане
    Все новости спорта

    «СКА» одержал четвертую победу подряд

    «Сибирь» — СКА: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь СКА
    Петербургский СКА уверенно обыграл в Новосибирске местную «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. Дублем отметился Алекс Гальченюк, еще одну шайбу забросил Михаил Воробьев.

    Автор дубля Алекс Гальченюк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор дубля Алекс Гальченюк

    Первый период не принес заброшенных шайб, хотя команда Ротенберга доминировала на льду.

    Во середине второго периода счет наконец открыл Михаил Воробьев с передачи Артема Сергеева. Спустя 9 минут преимущество СКА удвоил Алекс Гальченюк.

    На 59-й минуте американец сделал дубль и установил окончательный счет на табло — 3:0.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» — СКА 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Воробьев -1 (Сергеев, Никишин), 29:36 — 0:1, Гальченюк — 1 (Воробьев, Синяткин), 38:37 — 0:2, Гальченюк -2 (бол), 58:38 — 0:2Вратари: Красоткин — ПанаринБроски: 20 (3+7+10) — 36 (15+11+10)Штраф: 12 (2+4+6) — 2 (0+0+2)

    После этой победы у команды Ротенберга стало 12 очков, у «Сибири» осталось 13 баллов и пятое место в конференции «Восток».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли команда Гвардиолы прихлопнуть «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Милан» всухую выиграет у «Кальяри»
  • «Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Сорвет ли «Реал» злость на «Лас-Пальмасе»?
  • «Реал» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие