«Сибирь» — СКА: счет матча 0:3, обзор голов

Петербургскийуверенно обыграл в Новосибирске местнуюв очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. Дублем отметился, еще одну шайбу забросил

Первый период не принес заброшенных шайб, хотя команда Ротенберга доминировала на льду.

Во середине второго периода счет наконец открыл Михаил Воробьев с передачи Артема Сергеева. Спустя 9 минут преимущество СКА удвоил Алекс Гальченюк.

На 59-й минуте американец сделал дубль и установил окончательный счет на табло — 3:0.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» — СКА 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Воробьев -1 (Сергеев, Никишин), 29:36 — 0:1, Гальченюк — 1 (Воробьев, Синяткин), 38:37 — 0:2, Гальченюк -2 (бол), 58:38 — 0:2Вратари: Красоткин — ПанаринБроски: 20 (3+7+10) — 36 (15+11+10)Штраф: 12 (2+4+6) — 2 (0+0+2)

После этой победы у команды Ротенберга стало 12 очков, у «Сибири» осталось 13 баллов и пятое место в конференции «Восток».