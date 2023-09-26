ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль Физиев и Матеуш ГамротГамрот удосрочил Физиева, Митчелл выиграл решением у Иге. Обзор карда UFC Vegas 79
    Все новости спорта

    Леонтьев: Нам пора подниматься, и ребята сражались здорово

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (5:6 ОТ).

    Олег Леонтьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Леонтьев

    «Очень интересный матч, зрелищный. Два конкурента за выход в плей-офф. Нам пора подниматься, и ребята сражались здорово. Команде соперника тоже надо отдать должное, вышла очень заряженной на эту игру. Сегодня видно, что была игра кость в кость. Могли и в основное выиграть. К сожалению, в овертайме пропустили. Можно поздравить с дебютом Никиту Хоружева, передачу голевую отдал. И Филипп [Долганов] неплохо отыграл, и вся команда здорово сражалась. К сожалению, травму получил Дима Жукенов, не знаю, насколько серьёзную. А так как у нас короткая скамейка, для нас это потеря. Готовимся к следующему матчу с не менее серьёзным соперником.

    В ходе матча Никита Хоружев заменил Андрея Чивилёва? Нижнекамская школа хоккея работает великолепно, даёт своих воспитанников. Ещё один игрок "Реактора" с нами тренируется, скоро вы увидите его в деле. Плюс Никита Сетдиков подъехал, тоже готов, рвётся в бой. С Андреем Чивилёвым сегодня что-то случилось. У него было много потерь, брака в передачах, много проигранных единоборств. Поэтому вышел Никита. Кстати, сыграл для первого раза очень здорово, в таком серьёзном поединке.

    В третьем периоде, когда соперник поменял вратаря, тоже не было желания поменять Долганова? Не думаю, что была бы хорошая идея выпустить под конец матча неподготовленного холодного голкипера», — приводит слова Леонтьева официальный телеграм-канал «Нефтехимика».

    «Барыс» с 9 очками после 10 матчей занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 6 баллами в 10 играх располагается на 12-й строчке Востока.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хачанов обыграет Нисиоку и возьмет титул в Чжухае?
  • Хачанов — Нисиока. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Сафиуллин шокирует Зверева в финале?
  • Зверев — Сафиуллин. Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • Прервет ли «Мальорка» победную серию «Барселоны»?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Хачанов — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Зверев — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пройссен Мюнстер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дарт — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие