«Мы играли с эмоциями». Ежов — о зеленом дерби «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Голкиперподелился эмоциями от зеленого дерби против(2:4).

«Не опустили руки, дали себе шанс, было несколько моментов сравнять. Где-то не повезло. Обидное поражение, но надо двигаться вперёд.

Насколько эмоциональны были сегодня? Спокойно держал концентрацию, пытался не тратить лишние эмоции, но не помогло.

Для эмоций нужно было устроить драку? Тимкин хотел подраться, мы играли с эмоциями, просто не получилось поставить нужный темп с самого начала. Сложный матч, но руки не опускаем, продолжаем дальше работать.

Тяжело было без травмированных и заболевших? Хоккей такая игра, травмы всегда будут, так что появляется шанс для молодёжи. Они хорошо работали, бегали, бились. Мы одна команда, так что если кто-то падает, получает травму, то у нас есть бойцы, которые могут занять их место», — цитирует Ежова сайт «Салавата Юлаева».

После этого матча уфимцы занимают 7-е место в таблице Востока (10 очков). В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет с «Трактором» 27-го сентября.