«Сибирь» — «Барыс»: счет матча 4:2, обзор голов

обыграла(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе новосибирской команды голами отметились Павел Гоголев, Иван Климович, Энди Андреофф и Тейлор Бек.

Две шайбы у «Барыса» забросил нападающий Райли Барбер.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Сибирь» — «Барыс» 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Голы: Гоголев — 1 (Прохоркин, Аланов), 03:10 — 1:0. Барбер — 3 (бол. Скленичка, Оберг), 15:03 — 1:1. Климович — 2 (бол.), 32:27 — 2:1. Андреофф — 3 (бол. Аланов, Бутузов), 44:19 — 3:1. Барбер — 4 (Нургалиев), 50:09 — 3:2. Бек — 4 (Прохоркин), 59:01 — 4:2Вратари: Красоткин — ПаскуалеБроски: 24 (6+8+10) — 23 (6+8+9)Штраф: 8 — 13

После этого матча «Сибирь» занимает 5-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе. «Барыс» — на 10-й строчке (7).