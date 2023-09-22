Жамнов об обороне «Спартака»: Мы допускаем много ошибок в своей зоне

Главный тренерназвал те компоненты игры, которым стоит уделить особое внимание игрокам «красно-белых».

«Есть ли понимание, как улучшить игру в защите? Конечно, есть. Иногда мы допускаем много ошибок в своей зоне. Мы разговариваем об этом с ребятами. Повторюсь, у нас идёт становление команды — это процесс небыстрый, и никто за неделю или две, команду не построит.

Нужно какое-то время — ясно, что ребята понимают требования. Главный сейчас момент в том, что должна быть концентрация на протяжении всех 60 минут. У нас пока этого нет — на это надо больше сейчас уделить внимания и работать над этим», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Спартака».

После 9-и матчей в нынешнем сезоне КХЛ «Спартак» занимает 5-е место в таблице Запада с 11-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Трактором» 23-го сентября.