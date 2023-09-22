ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это?
  • 12:40
    • Нагельсманн возглавил сборную Германии
  • 12:38
    • Бригада Карасева обслужит матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА
  • 11:39
    • Сафиуллин выиграл у Эванса и вышел в четвертьфинал в Чэнду
  • 11:23
    • «Арсенал» продлил контракт с капитаном команды
  • 11:12
    • В РФС ответили на обвинения со стороны Слуцкого
    Все новости спорта

    Жамнов об обороне «Спартака»: Мы допускаем много ошибок в своей зоне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал те компоненты игры, которым стоит уделить особое внимание игрокам «красно-белых».

    Алексей Жамнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «Есть ли понимание, как улучшить игру в защите? Конечно, есть. Иногда мы допускаем много ошибок в своей зоне. Мы разговариваем об этом с ребятами. Повторюсь, у нас идёт становление команды — это процесс небыстрый, и никто за неделю или две, команду не построит.

    Нужно какое-то время — ясно, что ребята понимают требования. Главный сейчас момент в том, что должна быть концентрация на протяжении всех 60 минут. У нас пока этого нет — на это надо больше сейчас уделить внимания и работать над этим», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Спартака».

  • «Куньлунь» — лидер Запада, уверенный в себе «Металлург» Мг, невыразительные СКА и ЦСКА
  • КХЛ 2023/24: обзор второй игровой недели
  • 11/09/2023

    • После 9-и матчей в нынешнем сезоне КХЛ «Спартак» занимает 5-е место в таблице Запада с 11-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Трактором» 23-го сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» тоже проиграет бодрой «Ницце»?
  • «Монако» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Атлетик» и «Алавес» снова проведут «низовой» матч?
  • «Алавес» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Торпедо» победить КАМАЗ?
  • КАМАЗ — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие