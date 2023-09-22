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    Назаров в результате обмена перешел из «Нефтехимика» в «Сибирь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Сибирь
    «Нефтехимик» и «Сибирь» совершили обмен игроками. Об этом сообщает официальный телеграм-канал новосибирского клуба.

    Михаил Назаров перешел в «Сибирь»
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    Михаил Назаров перешел в «Сибирь»

    Стало известно, что в «Сибирь» отправится нападающий Михаил Назаров, который является воспитанником новосибирского клуба. В нынешнем сезоне форвард провел 8 матчей за «Нефтехимик» и отметился одной заброшенной шайбой.

    Нападающий Никита Сетдиков пополнил состав нижнекамской команды, который в 5-и матчах сезона 2023/2024 за «Сибирь» отличился тремя результативными передачами.

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