Назаров в результате обмена перешел из «Нефтехимика» в «Сибирь»

совершили обмен игроками. Об этом сообщает официальный телеграм-канал новосибирского клуба.

Стало известно, что в «Сибирь» отправится нападающий Михаил Назаров, который является воспитанником новосибирского клуба. В нынешнем сезоне форвард провел 8 матчей за «Нефтехимик» и отметился одной заброшенной шайбой.

Нападающий Никита Сетдиков пополнил состав нижнекамской команды, который в 5-и матчах сезона 2023/2024 за «Сибирь» отличился тремя результативными передачами.

Ранее боссы новосибирского клуба выставили Сетдикова на драфт отказов, в результате которого ни одна команда в КХЛ не забрала игрока.