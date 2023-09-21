«Спартак» уверенно обыграл дома «Барыс»

Павел Порядин Фото: globallookpress.com
Голы в составе «красно-белых» забивали Михал Чайковски, Павел Порядин, Егор Савиков, Александр Пашин, Александр Локтионов, Шейн Принц.
За «Барыс» отличились Ансар Шайхмедденов, Эмиль Нургалиев, Джозеф Лабате.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» — «Барыс» 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Голы: Чайковски -1 (бол., Голдобин), 9:05 — 1:0, Порядин -1 (бол., Голдобин, Чайковски), 13:56 — 2:0, Шайхмедденов -1 (Савицкий), 17:54 — 2:1, Савиков — 1 (Голдобин, Локтионов), 33:00 — 3:1, Нургалиев — 1 (Шестаков), 36:25 — 3:2, Пашин — 1 (Принс), 37:51 — 4:2, Локтионов — 1 (Голдобин, Порядин), 44:42 — 5:2, Принс — 1 (бол., Локтионов, Голдобин), 50:53 — 6:2, Лабейт — 1 (бол., Барбер, Скленичка), 53:22 — 6:3Вратари: Сковронский — Шутов, ПаскуалеБроски: 42 (16+13+13) — 36 (18+8+10)Штраф: 4 (0+2+2) — 8 (4+0+4)
Следующий матч «Спартак»сыграет на своем льду с «Трактором», а «Барыс» отправится в гости к «Сибири».