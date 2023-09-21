«Адмирал» прервал серию поражений, выиграв у «Куньлунь Ред Стар»

одержал победу надв рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

Авторами заброшенных шайб в составе дальневосточной команды стали Александр Шевченко, Даниил Гутик и Тайлер Граовац.

У гостей отличился Брэндон Ип.

«Адмирал» прервал серию из трех поражений. «Куньлунь» проиграл четыре из пяти последних матчей.

«Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» находится на пятой строчке на Западе.