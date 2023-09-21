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    «Адмирал» прервал серию поражений, выиграв у «Куньлунь Ред Стар»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Адмирал Куньлунь Ред Стар КХЛ
    «Адмирал» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал» прервал серию из трех поражений
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    «Адмирал» прервал серию из трех поражений

    Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

    Авторами заброшенных шайб в составе дальневосточной команды стали Александр Шевченко, Даниил Гутик и Тайлер Граовац.

    У гостей отличился Брэндон Ип.

    «Адмирал» прервал серию из трех поражений. «Куньлунь» проиграл четыре из пяти последних матчей.

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    • «Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» находится на пятой строчке на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Шевченко — 1 (Чебыкин, Метальников), 2:52 — 1:0. Гутик — 4 (Шэн), 5:21 — 2:0. Йип — 3 (Оттенбрайт, Родуолд), 30:19 — 2:1. Граовац — 2 (Паутов), 53:32 — 3:1Вратари: Серебряков — Джурасик (58:16 — 59:44)Штраф: 4 — 4Броски: 44 (12+19+13) — 22 (5+7+10)
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