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    «Салават Юлаев» разобрался на своем с «Нефтехимиком»

    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: счет матча 4:2 (1:0, 1:0, 2:2), обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Нефтехимик
    «Салават Юлаев» у себя дома в матче регулярного чемпионата КХЛ оказался сильнее «Нефтехимика» со счетом 4:2.

    Николай Кулемин
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    Николай Кулемин

    На 14-й минуте Николай Кулемин в большинстве открыл счет после комбинации с участием Ивана Дроздова и Михаила Науменкова.

    На 26-й минуте молодой защитник Александр Комаров удвоил преимущество «Салавата Юлаева». Ему ассистировали Иван Дроздов и Григорий Панин.

    В третьем периоде «Нефтехимик» резко прибавил и смог сравнять счет. Сначала Андрей Белозеров использовал большинство, а затем на 48-й минуте Данил Шерстобитов забросил вторую шайбу нижнекамцев.

    Но хозяева довольно быстро вышли вперед. Павел Коледов использовал большинство и сделал счет 3:2. А за две минуты до конца 17-летний Матвей Бабенко забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет на табло — 4:2.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
    Голы: Кулемин — 1 (бол., Дроздов, Науменков), 13:03 -1:0, Комаров -1 (Дроздов, Панин), 25:17 — 2:0, Белозеров — 1 (бол., Камара, Якупов), 40:57 — 2:1, Шерстобитов -1 (Якупов, Жукенов), 47:16 — 2:2, Коледов (бол., Науменков, Дроздов), 49:23 — 3:2, Бабенко -1, 58:03 — 4:2Вратари: Самонов — ДолгановБроски: 21 (8+4+9) — 35 (11+5+19)Штраф: 45 (8+4+33) — 20 (8+4+8)

    После семи матчей у «Салавата Юлаева» стало 10 очков , у «Нефтехимика» 3 балла, но у него на игру больше.

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