«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: счет матча 4:2 (1:0, 1:0, 2:2), обзор голов

На 14-й минуте Николай Кулемин в большинстве открыл счет после комбинации с участием Ивана Дроздова и Михаила Науменкова.
На 26-й минуте молодой защитник Александр Комаров удвоил преимущество «Салавата Юлаева». Ему ассистировали Иван Дроздов и Григорий Панин.
В третьем периоде «Нефтехимик» резко прибавил и смог сравнять счет. Сначала Андрей Белозеров использовал большинство, а затем на 48-й минуте Данил Шерстобитов забросил вторую шайбу нижнекамцев.
Но хозяева довольно быстро вышли вперед. Павел Коледов использовал большинство и сделал счет 3:2. А за две минуты до конца 17-летний Матвей Бабенко забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет на табло — 4:2.
После семи матчей у «Салавата Юлаева» стало 10 очков , у «Нефтехимика» 3 балла, но у него на игру больше.