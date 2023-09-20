«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: счет матча 4:2 (1:0, 1:0, 2:2), обзор голов

» у себя дома в матче регулярного чемпионата КХЛ оказался сильнее «Нефтехимика» со счетом 4:2.

На 14-й минуте Николай Кулемин в большинстве открыл счет после комбинации с участием Ивана Дроздова и Михаила Науменкова.

На 26-й минуте молодой защитник Александр Комаров удвоил преимущество «Салавата Юлаева». Ему ассистировали Иван Дроздов и Григорий Панин.

В третьем периоде «Нефтехимик» резко прибавил и смог сравнять счет. Сначала Андрей Белозеров использовал большинство, а затем на 48-й минуте Данил Шерстобитов забросил вторую шайбу нижнекамцев.

Но хозяева довольно быстро вышли вперед. Павел Коледов использовал большинство и сделал счет 3:2. А за две минуты до конца 17-летний Матвей Бабенко забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет на табло — 4:2.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) Голы: Кулемин — 1 (бол., Дроздов, Науменков), 13:03 -1:0, Комаров -1 (Дроздов, Панин), 25:17 — 2:0, Белозеров — 1 (бол., Камара, Якупов), 40:57 — 2:1, Шерстобитов -1 (Якупов, Жукенов), 47:16 — 2:2, Коледов (бол., Науменков, Дроздов), 49:23 — 3:2, Бабенко -1, 58:03 — 4:2Вратари: Самонов — ДолгановБроски: 21 (8+4+9) — 35 (11+5+19)Штраф: 45 (8+4+33) — 20 (8+4+8)

После семи матчей у «Салавата Юлаева» стало 10 очков , у «Нефтехимика» 3 балла, но у него на игру больше.