«Барыс» разгромил «Нефтехимик», «Салават Юлаев» одолел «Торпедо»

дома разгромилв матче КХЛ.

У победителей отличились Джо Лабате (дубль), Нельсон Ножье, Райли Барбер, Понтус Оберг (дубль), Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 8:0 (2:0, 1:0, 5:0) Голы: Лабейт — 2 (Скленичка, Шалапов), 0:13 — 1:0. Ножье — 3 (Бекетаев, Шайхмедденов), 3:48 — 2:0. Барбер — 2 (Лабейт, Данияр), 37:36 — 3:0. Оберг — 3 (Скленичка, Барбер), 43:19 — 4:0. Лабейт — 3 (бол., Скленичка, Шестаков), 46:01 — 5:0. Оберг — 4 (бол., Скленичка, Барбер), 54:16 — 6:0. Логвин — 1, 56:20 — 7:0. Кайыржан — 1 (Омирбеков, Асетов), 57:12 — 8:0

«Барыс» набрал 7 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» — 3 очка и 12-е место.

В другой встрече «Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Торпедо».

В основное время команды не забили голов. В овертайме отличился форвард «Салавата» Вячеслав Лещенко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: В. Лещенко — 1 (бол., Науменков, Шмелев), 61:48 — 1:0

Клуб из Нижнего Новгорода продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков за 7 игр. Команда из Уфы идет на 7-й строчке в таблице «Востока» (8 очков за 6 встреч).