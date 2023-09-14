Гашек: Овечкин в НХЛ — реклама России. За это НХЛ обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон

Известный чешский вратарьвысказался об отказе НХЛ вводить санкции против российских игроков.

«Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России.

Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны.

За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2-4 миллиарда долларов Украине», — приводит слова Гашека «Матч ТВ».

Напомним, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).