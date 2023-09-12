Тамбиев: Транжирили те моменты, в которых должны были хотя бы довести шайбу до вратаря соперника

Главный тренерподвел итог матча против(1:3).

«Объективно соперник был сильнее. Многие вещи, которые мы планировали сделать, не сделали. В каких-то моментах "Торпедо" было быстрее и резче. В каких-то моментах мы уступили в микродуэлях и единоборствах. С "Торпедо" такого допускать нельзя. И завершающая стадия оставляла желать лучшего. Во втором периоде из четырнадцати контратак мы довели до броска только три. Транжирили те моменты, в которых должны были хотя бы довести шайбу до вратаря соперника. Проиграть можно по-разному. Как мы проиграли, меня не устраивает.

Как можно оценить игровую дисциплину игроков "Адмирала" в связи с большим количеством удалений? Дисциплина игроков "Адмирала" меня полностью устраивает», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Торпедо» занимает 1-е место в Западной конференции (8 очков). «Адмирал» располагается на 10-й позиции (3).