«Локомотив» — «Сочи»: счет матча 0:5 (0:3, 0:0, 0:2) , обзор голов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛв гостях крупно обыграл ярославскийсо счетом 5:0.

На 7-й минуте хорватский нападающий Борна Рендулич реализовал большинство и вывел «Сочи» вперед. Через три минуты словак Михал Криштоф после отличной передачи Рендулича удвоил преимущество гостей.

На 14-й минуте счет стал совсем неожиданным — 3:0 в пользу «Сочи». Дубль оформил Рендулич, который стал героем матча, набрав 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». А ассистировал ему снова Криштоф.

Второй период не принес заброшенных шайб.

На 49-й минуте Артур Тянулин забросил четвертую шайбу «Сочи», а через 20 секунд после его гола дубль сделал Криштоф.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» 0:5 (0:3, 0:0, 0:2) Голы: Рендулич -1 (Грэм, Криштоф, бол), 7:51 — 0:1, Криштоф — 1 (Рендулич, Завгородный), 10:29 — 0:2, Рендулич -2 (Криштоф, Манухов), 13:25 — 0:3, Тянулин -1, 48:10 — 0:4, Криштоф — 2 (Грэм), 48:34 — 0:5.Вратари: Бочаров — ТретьякБроски: 41 (7+19+15) — 31 (13+6+12)Штраф: 10 — 12

После пяти матчей в активе «Сочи» всего 4 очка. У «Локомотива» такое количество баллов, но у них на игру меньше.