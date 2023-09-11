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    «Сочи» разгромил в Ярославле «Локомотив»

    «Локомотив» — «Сочи»: счет матча 0:5 (0:3, 0:0, 0:2) , обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Сочи
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в гостях крупно обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 5:0.

    Радость «Сочи» после победы
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    Радость «Сочи» после победы

    На 7-й минуте хорватский нападающий Борна Рендулич реализовал большинство и вывел «Сочи» вперед. Через три минуты словак Михал Криштоф после отличной передачи Рендулича удвоил преимущество гостей.

    На 14-й минуте счет стал совсем неожиданным — 3:0 в пользу «Сочи». Дубль оформил Рендулич, который стал героем матча, набрав 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». А ассистировал ему снова Криштоф.

    Второй период не принес заброшенных шайб.

    На 49-й минуте Артур Тянулин забросил четвертую шайбу «Сочи», а через 20 секунд после его гола дубль сделал Криштоф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
    Голы: Рендулич -1 (Грэм, Криштоф, бол), 7:51 — 0:1, Криштоф — 1 (Рендулич, Завгородный), 10:29 — 0:2, Рендулич -2 (Криштоф, Манухов), 13:25 — 0:3, Тянулин -1, 48:10 — 0:4, Криштоф — 2 (Грэм), 48:34 — 0:5.Вратари: Бочаров — ТретьякБроски: 41 (7+19+15) — 31 (13+6+12)Штраф: 10 — 12

    После пяти матчей в активе «Сочи» всего 4 очка. У «Локомотива» такое количество баллов, но у них на игру меньше.

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