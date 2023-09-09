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    «Две шайбы — это много для нас». Тамбиев — о крупной победе «Адмирала» в матче со «Спартаком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Спартак
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о недостатках в игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:2).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Я могу ошибиться, но при мне, сколько руковожу "Адмиралом", по-моему, первый раз шесть голов забили, да? Но меня больше интересует игра в обороне. Меня это больше волнует.

    Две шайбы — это много. Мы должны не больше гола пропускать. Две шайбы — это много для нас», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

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    • После этого матча «Адмирал» занимает 8-е место в таблице Востока (3 очка). В следующей встрече команда Леонида Тамбиева встретится с «Торпедо» 12-го сентября.

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