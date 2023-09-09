«Две шайбы — это много для нас». Тамбиев — о крупной победе «Адмирала» в матче со «Спартаком»

Главный тренервысказался о недостатках в игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со(6:2).

«Я могу ошибиться, но при мне, сколько руковожу "Адмиралом", по-моему, первый раз шесть голов забили, да? Но меня больше интересует игра в обороне. Меня это больше волнует.

Две шайбы — это много. Мы должны не больше гола пропускать. Две шайбы — это много для нас», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

После этого матча «Адмирал» занимает 8-е место в таблице Востока (3 очка). В следующей встрече команда Леонида Тамбиева встретится с «Торпедо» 12-го сентября.