Кокорев: Недоволен, что в матче с «Динамо» много пропустили в меньшинстве

Главный тренероценил игру команды в матче с московским(0:4).

«Наше большинство не сыграло, а большинство соперника сыграло. Игрой "5 на 5" я доволен, но, естественно, недоволен тем, что много пропустили в меньшинстве. Над этим будем работать. То, что в зоне закрепиться не могли во втором периоде — это хоккей, бывает, но в основном-то мы в зоне играли. Просто не реализовали свои моменты, которые были. Сегодня все решила игра в неравных составах», — приводит слова Кокорева пресс-служба клуба.

После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада (4 очка). «Сочи» — на 10-й позиции (2).