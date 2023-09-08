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    В «Динамо» назвали причину расставания с Войновым и Шипачевым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Ак Барс КХЛ
    Президент «Динамо» Виктор Воронин рассказал, почему клуб в какой-то момент решил расстаться с защитником Вячеславом Войновым и нападающим Вадимом Шипачевым.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    В прошлом году «Динамо» обменяло Войнова и Шипачева в «Ак Барс» на символическую компенсацию.

    «Сознательная смена курса. Недавно я был в Казани и разговаривал с Вадимом. Он хороший спортсмен, хороший игрок, в том сезоне набравший большое количество очков в регулярном чемпионате. Но в самом плей-офф он сыграл далеко не так эффективно, как играл в регулярке.

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    • Появилось четкое понимание, что отдача от высокооплачиваемых игроков в плей-офф была недостаточной, и это послужило одним из мотивов для передачи их контрактов в Ак Барс», — приводит слова Воронина «Чемпионат».

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