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    «Он физически крепкий и талантливый». Бэбкок о Воронкове в «Коламбусе»

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    Главный тренер «Коламбуса» Майк Бэбкок высказался о потенциале новичка команды Дмитрия Воронкова в НХЛ.

    Дмитрий Воронков
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    Дмитрий Воронков

    «Мы ещё его не видели, но на днях у нас было чертовски много общения по FaceTime. Он начал общение через своего переводчика, и это длилось недолго. Итак, я позвонил своему другу Сэму из Детройта, и он мне очень помог. Сэм нас организовал. У Дмитрия были некоторые проблемы с визой, но я думаю, что он сразу же появится здесь.

    Я не знаю, чего ожидать от него. Он физически крепкий и талантливый, забивающий голы в КХЛ и игравший на Олимпийских играх, очевидно, что он будет частью команды. Будет ли он в команде с первой игры в сезоне, проведёт 40 или 20 игр, пока я не знаю ответа.

    Будет ли он играть на фланге или в центре, не знаю. Самое главное, что, когда ты здесь никогда не был и не понимаешь ни одного слова по-английски, для тебя адаптация занимает ещё больше времени. Остальные ребята тоже многому учатся, но для него это как полная перезагрузка», — цитирует Бэбкока The Athletic.

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