«Авангард» — «Автомобилист»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

в овертайме одолел(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды забросили по две шайбы. В составе «Авангарда» отличились Кирилл Панюков и Рид Буше. У «Автомобилиста» дублем отметился форвард Кертис Валк.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Авангард». Победный гол на счету Ивана Игумнова.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Авангард» — «Автомобилист» 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Голы: Панюков — 1 (Николишин, Гераськин), 26:43 — 1:0. Буше — 1 (Гуляев, Спунер), 29:11 — 2:0. Валк — 1 (Широков, Осипов), 38:43 — 2:1. Валк — 2 (Блэкер, Да Коста), 58:43 — 2:2. Игумнов — 1 (Гераськин), 63:29 — 3:2Вратари: Демченко — АликинБроски: 29 (9+10+8+2) — 23 (10+4+9+0)Штраф: 2 — 6

После этого матча «Авангард» занимает 4-е место в таблице Востока (4 очка). «Автомобилист» располагается на 1-й стройке (5).