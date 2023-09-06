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    Гол и ассист Голдобина помог «Спартаку» обыграть «Амур»

    «Спартак» — «Амур»: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Амур
    «Спартак» обыграл «Амур» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе «красно-белых» шайбы забросили Александр Пашин в большинстве, Матвей Заседа, Николай Голдобин при игре 5 на 4, а также Максим Цыплаков и Ансель Галимов.

    У «Амура» 3 шайбы забросили Кирилл Капустин в меньшинстве, а Кэмерон Ли и Евгений Грачёв реализовали большинство своей команды.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Спартак» — «Амур» 5:3 (1:0, 1:1, 3:2).
    Голы: Пашин — 1 (бол. Галимов, Бурмистров), 13:46 — 1:0. Заседа — 1 (Сусуев), 36:44 — 2:0. Капустин — 1 (мен. Хохряков), 37:52 — 2:1. Голдобин — 5 (бол. Порядин, Цыплаков), 43:49 — 3:1. Ли — 1 (бол. Коршков), 45:52 — 3:2. Грачев — 1 (бол. Коршков), 49:16 — 3:3. Цыплаков — 1 (бол. Голдобин, Чайковски), 51:08 — 4:3. Галимов — 1 (Цыплаков, Зайцев), 59:29 — 5:3Вратари: Рыбар — КалниньшБроски: 24 (10+6+8) — 40 (12+8+20)Штраф: 13 — 14

    После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада (2 очка), а у «Амура» 2 набранных балла и 7-е место в таблице Востока.

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