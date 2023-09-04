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    Мартемьянов: Могли перевернуть игру, но моменты мы не забили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Амур
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:3).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Поздравляю команду "Динамо" с победой. Они показали хороший хоккей, а мы проспали первый период. Соперник доминировал на площадке. Сделали корректировки и более-менее выравняли игру, но соперник был помощнее нас заряжен на борьбу и атаку ворот. Это и принесло им результат. Конечно, были у нас моменты и могли перевернуть игру, но моменты мы не забили. Благодарен команде за то, что в меньшинстве хорошо отзащищались и "три на пять" справились. Ну и в большинстве забили. Это те плюсы, которые были в этом матче.

    Не стал менять вратаря в концовке? Видел, как команда себя ведет, я не стал его менять. Смущает ли, что все голы на старте сезона забиваются с участием Хохлачёва и Бродхёрста? Естественно, смущает. Мне бы хотелось, чтобы все вносили свой вклад в победу, а не только смотрели за лидеров. У нас еще три тройки нападения, одна из них забила, а две на сухом остатке.

    Приобретение Хохлачёва? Заранее сложно что-то было предугадать. Я не знал, что трансфер состоится, честно вам скажу. Были предположения, но не более того. Саша — большой мастер. Гармонично вписался в команду и сразу стал одним из её лидеров. Он подспорье для нашей команды.

    Планируем ли дать сыграть Лозебникову, чтобы вписать Дрозга? Завтра на свежую голову мы подумаем, что делать с составом. Думаю, что изменения будут», — цитирует Мартемьянова «Чемпионат».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 7 сентября в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Динамо» 6 сентября примет «Металлург».

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